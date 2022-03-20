Son dakika: ABD'den Türkiye'ye Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek teklif!

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ABD'nin 'S-400' önerisi gündem oldu. ABD'li yetkililer, Türkiye'deki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesini önerirken, Ankara'dan olumsuz yanıt geldi. Söz konusu önerinin yerine getirilmesinin; hem teknik zorluklar açısından hem de siyasi sebeplerle mümkün olmadığı belirtildi.

SON DAKİKA | ABD'DEN TÜRKİYE'YE FLAŞ 'S-400' ÖNERİSİ

Reuters’ın aktardığı habere göre, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sürerken ABD’li yetkililerin Türk mevkidaşlarına, satın alınan Rus hava savunma sistemi S-400’lerin Ukrayna’ya gönderilmesini gündeme getirdiği belirtildi. Öte yandan bu konuda spesifik ya da resmi bir talepte bulunulmadığı da dile getirildi.

S-400 konusunun ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın geçen ay Türkiye’ye yaptığı ziyarette de gündeme geldiği aktarıldı.

Analistlerin, Türkiye’nin reddedeceğine kesin gözüyle baktığı fikrin, Ukrayna’nın işgalinde ABD ve müttefiklerinin neler yapabileceğine dair yapılan geniş kapsamlı analizlerin bir parçası olduğu belirtildi.

ANKARA'DAN YANIT GELDİ

Ankara ise S-400’lerin Ukrayna’ya gönderilmesinin hem teknik zorluklar açısından hem de Moskova’dan gelecek tepkiye bağlı siyasi sebeplerle mümkün olmadığını söyleyerek söz konusu öneriyi reddeti.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Türkiye’nin her iki ülkeyle de iyi ilişkisi olduğuna dikkat çekti.

2019 yılının Temmuz ayında ilk parti S-400’ler teslim edildiğinden beri Washington, Türkiye’ye bu sistemleri bırakması gerektiğini açıklamıştı. ABD, Türkiye savunma endüstrisine yaptırım uygularken, NATO üyesi olan Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştı.

