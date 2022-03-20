HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: ABD'den Türkiye'ye Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek teklif!

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek teklif!

20.03.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD'den Türkiye'ye 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek bir teklif geldi. ABD'li yetkililerin Türkiye'deki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi konusunu gündeme getirdiği iddia edildi.

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek teklif!

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ABD'nin 'S-400' önerisi gündem oldu. ABD'li yetkililer, Türkiye'deki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesini önerirken, Ankara'dan olumsuz yanıt geldi. Söz konusu önerinin yerine getirilmesinin; hem teknik zorluklar açısından hem de siyasi sebeplerle mümkün olmadığı belirtildi.

SON DAKİKA | ABD'DEN TÜRKİYE'YE FLAŞ 'S-400' ÖNERİSİ

Reuters’ın aktardığı habere göre, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sürerken ABD’li yetkililerin Türk mevkidaşlarına, satın alınan Rus hava savunma sistemi S-400’lerin Ukrayna’ya gönderilmesini gündeme getirdiği belirtildi. Öte yandan bu konuda spesifik ya da resmi bir talepte bulunulmadığı da dile getirildi.

S-400 konusunun ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın geçen ay Türkiye’ye yaptığı ziyarette de gündeme geldiği aktarıldı.

Analistlerin, Türkiye’nin reddedeceğine kesin gözüyle baktığı fikrin, Ukrayna’nın işgalinde ABD ve müttefiklerinin neler yapabileceğine dair yapılan geniş kapsamlı analizlerin bir parçası olduğu belirtildi.

aa

ANKARA'DAN YANIT GELDİ

Ankara ise S-400’lerin Ukrayna’ya gönderilmesinin hem teknik zorluklar açısından hem de Moskova’dan gelecek tepkiye bağlı siyasi sebeplerle mümkün olmadığını söyleyerek söz konusu öneriyi reddeti.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Türkiye’nin her iki ülkeyle de iyi ilişkisi olduğuna dikkat çekti.

2019 yılının Temmuz ayında ilk parti S-400’ler teslim edildiğinden beri Washington, Türkiye’ye bu sistemleri bırakması gerektiğini açıklamıştı. ABD, Türkiye savunma endüstrisine yaptırım uygularken, NATO üyesi olan Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Yol 20.00'ye kadar kapalı kaldıBolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Yol 20.00'ye kadar kapalı kaldı
Kemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp yiyinKemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp yiyin
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Korkunç şüphe! 17 yaşındaki kız otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Korkunç şüphe! 17 yaşındaki kız otel odasında çıplak halde ölü bulundu

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! "Nisan ayında da yağacak"

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! "Nisan ayında da yağacak"

Rusya'dan çarpıcı iddia: Kiev, ABD ve Batı'nın tesislerine saldırı planlıyor

Rusya'dan çarpıcı iddia: Kiev, ABD ve Batı'nın tesislerine saldırı planlıyor

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.