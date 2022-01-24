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  4. Son dakika! ABD'den Ukrayna hamlesi! Binlerce asker teyakkuza geçirildi

Son dakika! ABD'den Ukrayna hamlesi! Binlerce asker teyakkuza geçirildi

24.01.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi.

Son dakika! ABD'den Ukrayna hamlesi! Binlerce asker teyakkuza geçirildi

Son dakika haberi! ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI BEYAZ SARAY'DAN BİLGİ İSTEDİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Beyaz Saray'dan, Ukrayna-Rusya sınırında artan gerilim konusunda tüm Temsilciler Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesini talep etti.

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, Pelosi, Biden yönetiminden, söz konusu gerilim konusunda tüm Temsilciler Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesini istedi.

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PSAKİ HABERİ YALANLAMAKTAN KAÇINDI

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu haberleri teyit etmek ya da yalanlamaktan kaçınarak, "Biz bu konuda Kongre ile sürekli temas halindeyiz." dedi.

Ayrıca bazı Cumhuriyetçi Parti üyelerinin de Biden yönetiminden benzeri bir talepte bulunduğu aktarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ukrayna
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