SON DAKİKA | ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ukrayna açıklaması: Durum daha da kötüleşecek

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna müdahalesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Rusya ile herhangi bir çatışmayı arzulamıyoruz ama NATO topraklarını savunacağız" diyen Blinken Ukrayna'daki durumun daha da kötüleşeceğini belirtti. Uçuşa yasak bölge sorusuyla ilgili olarak Blinken "Savaşın Ukrayna dışına çıkmaması gibi bir sorumluluğumuz da var. Uçuşa yasak bölge oluşturmak Rus uçaklarının vurulması anlamına gelir" dedi.

Blinken'ın açıklamasından satır başları:

"NATO TOPRAKLARINI SAVUNACAĞIZ"

"Rusya ile herhangi bir çatışmayı arzulamıyoruz ama NATO topraklarını savunacağız. Rus güçlerinin koşulsuz geri çekilmesini istiyoruz. Rusya, bu insanı krizi tetikledi. Rusya üzerine baskı kurarak bunu daha insani hale getirmemiz gerekiyor. Demokrasi ve insan haklarının göz ardı edildiğini görüyoruz Moskova tarafından.

"RUSYA'NIN YAPTIRIMLARA TEPKİSİNİ GÖRECEĞİZ"

Biz, sürekli Ukrayna ile iletişim halindeyiz. Önemli çabalar sarf ediyoruz ABD olarak. Başkan Biden bu konuyu ciddiye alıyor. Ukrayna'ya yaptığımız askeri yardım büyük miktarda. Ukrayna'nın ihtiyacı olan araçları temin etmeye çalışıyoruz. Rusya'ya yaptırımların etkisi giderek artıyor. Rusya'nın yaptırımlara tepkisini göreceğiz.

"UKRAYNA'DA DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Durum muhtemelen daha kötüleşecek derken bilgilerimiz doğrultusunda bunu söylüyoruz. Savaş alanında gördüğümüz şey Rus güçlerinin etki alanlarını genişlettiği ve şiddete başvurduğudur. Sivil halkı da hedef alıyorlar. Ne yazık ki elimizden geleni yapsak da durumun kötüleşeceğini bekliyoruz. Savaşın Ukrayna dışına çıkmaması gibi bir sorumluluğumuz da var. Uçuşa yasak bölge oluşturmak Rus uçaklarının vurulması anlamına gelir. Biz savaşa girmeyeceğiz. Müttefik ve ortaklarımızla Ukrayna için çok çalışıyoruz."

