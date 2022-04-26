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  4. SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Gezi Parkı Davası' açıklaması

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Gezi Parkı Davası' açıklaması

26.04.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Davası'nda verilen hapis cezalarıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. "sayın Cumhurbaşkanımıza, hakimlere dil uzatanları, el sallayanları, and içenleri, tehdit edenleri kınıyorum" diyen Bozdağ, yargının bağımsız olduğunu ve herkesin mahkemelerin kararlarına saygı duyması gerektiğini belirtti.

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Gezi Parkı Davası' açıklaması

Son dakika: Gezi Davası'nda verilen hapis cezaları ve ardından muhalefetten gelen sert tepkilerle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, Türk yargısının bağımsız olduğunun altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili konuşan Özdağ, şu ifadeleri kullandı;

"CUMHURBAŞKANIMIZA DİL UZATANLARI..."

Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza, hakimlere dil uzatanları, el sallayanları, and içenleri, tehdit edenleri kınıyorum. Beklentiye uygun kararlar çıkmayınca mahkemeler 'emir ve talimatla karar veriyor' diye hakimleri suçlamak, hukuk devletiyle bağdaşmaz. Siyasi beklentilerine göre kararlarını değerlendiriyorlar. Herkesi hukuk devletinin gereklerine saygı duymaya davet ediyorum. Bir yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek doğru değildir. Bunların kabul edilebilir tarafı yoktur.

YURT DIŞINDAN GELEN TEKPKİLER

Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı yoktur. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin söz söyleme hakkı yoktur. Onlar kendi işlerine baksın. Türkiye'nin iç işlerine karışmak ne ABD'ye ne de Almanya'ya düşer. Bu açıklamaları kınıyorum. Bunlar kabul edilemez. Türkiye bir hukuk devletidir."

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ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"'Kurgulanmış mahkeme' demek hem mahkemelere hem hakimlere açık bir şekilde hakarettir. Bunu kınıyorum. Cumhurbaşkanımızla ilgili açıklamaları had bilmezlik olarak görüyorum. Herkes haddini bilmeli. Sayın cumhurbaşkanımız nice el sallayan, parmak kaldıran herkesi aşa aşa buralara geldi. 15 seçimde sandıkta had bildiren bir cumhurbaşkanımız var. Esas had bilmesi gereken onlardır. Bunla hem kendini hem haddini bilmeyenlerdir. Bir dünya bir oldular cumhurbaşkanımızın önünü kesemedi. Yine güçleri yetmeyecek. "

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Gezi Parkı
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