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  4. SON DAKİKA | Adalet Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu! 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' iddiasına yalanlama geldi

SON DAKİKA | Adalet Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu! 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' iddiasına yalanlama geldi

15.02.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin altından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” iddiaları gündem yaratmıştı. Söz konusu iddialarla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

SON DAKİKA | Adalet Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu! 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' iddiasına yalanlama geldi

Son dakika: Deprem bölgesindeki "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” iddialarıyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlanırken, "Bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" denildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Bazı basın yayın organlarında “Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” şeklinde yer alan haberler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

06/02/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bugüne kadar 478 Cumhuriyet savcısı geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirilmiştir. Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır."


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