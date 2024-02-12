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  4. SON DAKİKA | Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silahlı saldırı! Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük vuruldu

SON DAKİKA | Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silahlı saldırı! Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük vuruldu

12.02.2024 13:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük, hastanede ameliyata alındı.

Son dakika haberine göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

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İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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