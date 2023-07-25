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  4. SON DAKİKA | Adana'daki depremle ilgili '6 Şubat' detayı! Prof. Dr. Naci Görür 'stres alanlarında değişim var' diyerek açıkladı

SON DAKİKA | Adana'daki depremle ilgili '6 Şubat' detayı! Prof. Dr. Naci Görür 'stres alanlarında değişim var' diyerek açıkladı

25.07.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki bölgede panik yarattı. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremin 6 Şubat'taki büyük depremlerle ilgili olduğunu belirtirken, Prof. Dr. Okan Tüysüz de 'Daha büyük bir deprem olur mu?' sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Adana'daki depremle ilgili '6 Şubat' detayı! Prof. Dr. Naci Görür 'stres alanlarında değişim var' diyerek açıkladı

Son dakika: Adana'da bugün saat 08.44'te şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Kozan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 5,5 olarak duyurdu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin şokunu henüz atlatan kentte vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Kimi valizini, kimi bebeğini alarak dışarı çıkan vatandaşlar, uzun süre endişeyle bekledi. Söz konusu depremin 6 Şubat'taki depremlerle bağlantısı olup olmadığı merak edilirken, Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA BÖLGEDE...

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Görür, "Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle." ifadelerine yer verdi.

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DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUR MU?

NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz de 'Daha büyük bir deprem olur mu?' sorusuna yanıt verdi.

Tüysüz'ün açıklamaları şöyle;

"Beklenen bir depremdi bildiğiniz gibi 6 Şubat’ta iki büyük deprem yaşadık. Bunun batıya doğru bir enerji yüklemesi yaptığını uzun süredir söylüyoruz. Zaten yaşanan artçılar da özellikle Elbistan doğusu ve Çardak civarından yoğunlaşmıştı. Özellikle burada enerji birikimi var bu tür depremler olağan 5.5 orta büyüklükte bir deprem daha önceki depremde hasar almış yapılar varsa onlardaki hasarın bir miktar artmasına neden olabilir.

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Savrun fayı dediğimiz fay aşağı yukarı Çardak ilçesinden Kozan’a kadar ulaşan ve çok sayıda kollardan oluşan bir fay demek. Bunun üzerinde bir gerilme birikimi vardı ve bu gerilimin bir şekilde boşalması gerekiyordu. 5.5 büyüklüğünde deprem de bunun bir işareti.

5.5’ten daha büyük bir sarsıntı bekler miyiz? Şimdi burada görüşler muhtelif bazı hocalar bu fayın daha büyük bir deprem yaratacağını söylüyorlar benim kanaatim bu bölgede daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde.

ARTÇILAR NE KADAR SÜRER?

Şimdi 6 Şubat depreminin artçıları olasılıkla 1 yıl veya daha fazla sürebilir. Bu depremin 5.5 büyüklüğündeki depremin kendi artçıları da olacaktır. 4- 4,5’e giden dolaysıyla bölgedeki hareketlilik uzun bir süre devam edecek. En az bir yıl o bölgede küçük ve orta büyüklükte çok sayıda deprem göreceğiz.

Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

‘DEPREM YERYÜZÜNE DE ÇOK YAKIN…’

Sığ bir deprem sığ olması yüzeyde kuvvetle hissedilmesi anlamına gelir. Aynı zamanda Adana zayıf bir zemin üzerinde özellikle Çukurova’nın alüvyon türü zeminleri bu tür depremlerin sarsıntısını büyüterek yüzeyde hissettirir. 5 büyüklüğünün üzerindeki depremlerde şiddetin yüksek hissedilmesi zeminden kaynaklanan bir olay."

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