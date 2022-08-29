Aday konusu tartışılırken ortaya çıkan sonuç çok şaşırttı! Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

2023 seçimleri için geri sayım sürerken araştırma şirketleri de seçim anket sonuçlarını peş peşe açıklamaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma, yaptığı seçim anketi çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen liderlerin aldıkları oy oranları dikkat çekti. 9-15 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 2500 kişiyle yapılan anket çalışmasında katılımcılara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.

SON SEÇİM ANKETİNDE ERDOĞAN İLK SIRADA, YAVAŞ İKİNCİ

Anket sonuçlarına göre yüzde 30,3 ile en çok oyu alan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'a en yakın isim olan Mansur Yavaş ise yüzde 13,5'te kaldı.

MUHALİF SEÇMENİN ADAY OLACAK İSİM İÇİN KAFASI KARIŞIK

Cumhurbaşkanı adaylığı için özellikle muhalif seçmenin kafasının karışık olduğu görüldü. Adaylık için ismi geçenlerden Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in oy oranları dikkat çekti.

Yüzde 13,5 oy oranına sahip olan Yavaş'ın ardından sırayla liderlerin aldığı oy oranları şöyle oldu;

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 12.8

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.3

Meral Akşener: Yüzde 7.1

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 4.8

Devlet Bahçeli: Yüzde 4.6

Ali Babacan: Yüzde 1.1

Muharrem İnce: Yüzde 0.9

Abdullah Gül: Yüzde 0.4

Diğer: Yüzde 1.7

Fikrim Yok/Hiçbiri: Yüzde 14.5

SEÇİMİN ŞİFRESİ: ORTAK ADAY

Anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakınındaki isme yüzde 17 gibi büyük bir fark attığı görülüyor. Ancak muhalif üç ismin birleşmesiyle işler değişiyor. Yavaş, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na oy verecek olan kitlenin tek bir ortak adayda birleşmesiyle oy oranları toplamı yüzde 31.1'e yükseliyor.

AK PARTİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ, CHP PEŞİNDE

Yapılan anket çalışmasında katılımcılara sorulan bir soru ise "Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" oldu. Sonuçlara göre yüzde 29.2 ile AK Parti birinci parti çıkarken, CHP yüzde 20.8 ile ikinci parti oldu. "Hiçbiri" diyen katılımcıların yüzde 22.3'lük oranı da dikkat çekti.

İşte partilerin aldıkları oy oranları;

AK Parti:%29.2

Hiçbiri:%22.3

CHP:%20.8

İYİ Parti:%7.1

HDP:%6.5

MHP:%4.7

Deva:%0.9

Zafer:%0.8

Saadet:%0.5

Gelecek:%0.3

Diğer:%2.0

Kararsızım:%4.9





