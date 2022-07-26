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Son dakika | Sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor! Binlerce kişi tercihini yaptı... En beğenilen siyasetçi belli oldu!

26.07.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye, iyiden iyiye seçim iklimine girdi. Seçim anket sonuçları tek tek açıklanırken sürpriz bir çalışma ortaya çıktı. Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kim? Binlerce vatandaşa bu soru soruldu. Gelen cevapların ortanı oldukça şaşırttı. Listenin sürpriz ismi Mansur Yavaş oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika | Sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor! Binlerce kişi tercihini yaptı... En beğenilen siyasetçi belli oldu!

Son dakika... Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş... Sizce en beğenilen siyasetçi listesinde birinci sırada hangi lider yer aldı? ASAL Araştırma tarafından yapılan anket dikkat çekti. İsmi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Mansur Yavaş, ikinci sırada yer alırken listenin tepesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var.

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ ERDOĞAN OLDU

ASAL Araştırma tarafından yapılan 'En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinin birinci sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. %29.5 oy alan Erdoğan'ı %15.1 ile Mansur Yavaş izledi. Selahattin Demirtaş ise %15.1 ile listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de

KILIÇDAROĞLU 4. SIRADA KALDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; bu ankette dördüncü sırada kaldı. %7.8 oranında oy alan Kılıçdaroğlu'nu %6.5 ile Meral Akşener; %4.2 ile Ekrem İmamoğlu izledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise %3.1 oranında oy aldı. Ankete katılan 2.425 kişinin %23.3'ü 'Fikrim yok' yanıtını verdi.

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