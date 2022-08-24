SON DAKİKA: Adaylık tartışmasına altılı masadaki çıkışlarıyla dikkat çeken Karamollaoğlu da katıldı! İsim vererek 'güçlü' vurgusu yaptı

Son dakika... Siyasi gündemin en önemli konu başlıklarından biri de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak hangi ismi öne çıkaracağı... İYİ Parti'den dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması gelmişti. Altılı masanın üyelerinden ve çıkışlarıyla gündem yaratan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan da aday konusunda yeni açıklama geldi. 81 yaşındaki lider 'güçlü' vurgusu yaptı. İşte Karamollaoğlu'nun dikkat çeken açıklamalarından öne çıkanlar...

"SEÇİM TARİHİ İLAN EDİLDİĞİ ZAMAN ADAYIMIZI İLAN EDECEĞİZ"

Karar TV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, "Altılı masada ayrılık" iddialarına ilişkin şu anda bir böyle bir durum olmadığını söyledi. Herkesin masada birlikte olmakta kararlı olduğunu ifade eden Saadet Partisi lideri, en önemli konunun, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı olduğunu ifade etti. Müşterek bir adayın belirlenmesine karar verildiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Bir takım komisyonlar kuruldu. Bundan sonra en önemli mesele cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi. Burada çok net bir tavrımız var. Seçim tarihi ilan edildiği zaman adayı belirleyeceğiz. Bu kararda herkes ittifak etti." şeklinde konuştu.

"YÜZDE 90 KAZANIRIZ, KILIÇDAROĞLU..."

Tek adayla çıkılmasının en isabetli tavır olacağını ifade eden Karamollaoğlu, iddialı bir şekilde "Yüzde 90 kazanırız" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu masanın devam edeceğinin kesin delili olarak da bir sonraki toplantının tarihi belirlendi. 'İleride belirleriz' denilmedi. Tek adayla çıkılması en isabetli tavırdır. Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun yüzde 90 kazanırız. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir. Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin liderleri seçim tarihi ilan edildikten sonra adayımızı açıklayacağız. Şu an da böyle bir münakaşanın içine girme ihtiyacı duymuyorum. Seçim tarihi belli olduktan sonra altılı masa bir araya gelecek ve adayı belirleyecek."

"'ADAYINIZ KİM?' DİYORLAR! SANANE?"

Ülkede çok fazla sorun olduğunu ancak iktidarın, bunları görüşmek yerine 'Adayınız kim?' diye soru sormasına tepki gösteren Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda 10 tane isim veririz ama memleketimizin problemlerini çözmez. Ekonomi başta olmak üzere ülkemizin birçok problemi var. İktidar şu an hiçbir konunun görüşülmesini istemiyor. Adayınız kim diyorlar? Sana ne? O aday bizim belirlediğimiz prensipler dahilinde bir politika izleyecek. Ülkede o kadar çok problem var ki... Bu altı partinin oluşturduğu temel prensiplere uyacak bir aday olacak." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Altılı masanın olası adayları arasında öne çıkan isimlerden olan CHP lideri Kemak Kılıçdaroğlu ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu kendi partisi içerisindekiler aday olarak görmek istiyor. Bu normal bir şey. Ama onun adaylığı konusundaki düşüncemi söyleyemem. Bizim gündemimizde cumhurbaşkanı adayı yok. Sadece televizyonlarda bu konuşuluyor. Halkın derdi karnının doyması, haksızlıkların giderilmesi, adaletin sağlanması. Halkın derdi, kimin cumhurbaşkanı olacağı değil. Cumhurbaşkanı adayı konusu televizyonlarda halkı oyalamak için gündeme getirilen bir konu." ifadelerini kullandı.

