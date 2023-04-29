HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

29.04.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, saat 22.48'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 22.48'de yaşanan depremin 6,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Harita üzerinde anlattı: Bahçelievler, Avcılar, Güngören...Harita üzerinde anlattı: Bahçelievler, Avcılar, Güngören...
İzmir'de lüks sitede çıkan yangını misafir fark etmişİzmir'de lüks sitede çıkan yangını misafir fark etmiş
Eski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozduEski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Kurtulmuş taktı

Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Kurtulmuş taktı

Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu!

Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu!

İlginizi Çekebilir

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.