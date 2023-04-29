Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 22.48'de yaşanan depremin 6,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



