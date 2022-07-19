SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. (İHA)
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 19, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 19.07.2022, 21:01:42 TSİ
Enlem : 38.4166 N
Boylam : 39.2223 E
Derinlik : 6.23 km
Detay : https://t.co/bmKbAsxU62@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İşte depremin gerçekleştiği nokta:
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