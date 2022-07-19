HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

19.07.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.01 sıralarında gerçekleşen depremde olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. (İHA)

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

dd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP ilçe gençlik kolları başkanını, "biz seni görevden aldık" diyerek darp ettiCHP ilçe gençlik kolları başkanını, "biz seni görevden aldık" diyerek darp etti
İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdiİki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi
Üniversite yakınında yangın! "Sebebi..."Üniversite yakınında yangın! "Sebebi..."
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"

Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'da flaş açıklamalar! 'Her iki ülkenin de baş belalarıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'da flaş açıklamalar! 'Her iki ülkenin de baş belalarıdır'

İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!

İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.