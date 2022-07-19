SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. (İHA)

İşte depremin gerçekleştiği nokta:





