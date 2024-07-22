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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
22.07.2024 16:26
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Son dakika haberi: AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 16.08'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya
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