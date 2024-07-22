SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 16.08'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.