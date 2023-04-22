Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 23.38'de yaşanan depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



