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Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem

22.04.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD Muğla'nın Ula ilçesinde, saat 23.38'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Saat 23.38'de yaşanan depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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