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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

20.06.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'da saat 17.56'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Muradiye ilçesi olurken depremin derinliği ise 12.51 km olarak kaydedildi. Van'da 12 Haziran'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem büyük bir korku ve paniğe yol açmıştı. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: AFAD, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 17.56'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 12.51 km derinlikte meydana geldi.

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

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KANDİLLİ DE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise saat 17.56'da Van'da meydana gelen depremin merkez üssünü Kemerköprü-Muradiye, büyüklüğünü de 3.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise deprem 5 km derinlikte gerçekleşti.

VAN'DA SON GÜNLERDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Van'da 12 Haziran'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Çevre illerde de hissedilen ve büyük bir korku yaratan depremin hemen ardından, yaklaşık 2 saat sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşmişti. Daha sonra ise Van'da 13 Haziran'da 3,5 büyüklüğünde, 16 Haziran'da 3.5 büyüklüğünde, 17 Haziran'da ise 3.7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Van’da 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi, deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldiSON DAKİKA | AFAD duyurdu: Van’da 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi, deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi


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