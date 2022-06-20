SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: AFAD, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 17.56'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 12.51 km derinlikte meydana geldi.

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

KANDİLLİ DE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise saat 17.56'da Van'da meydana gelen depremin merkez üssünü Kemerköprü-Muradiye, büyüklüğünü de 3.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise deprem 5 km derinlikte gerçekleşti.

VAN'DA SON GÜNLERDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Van'da 12 Haziran'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Çevre illerde de hissedilen ve büyük bir korku yaratan depremin hemen ardından, yaklaşık 2 saat sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşmişti. Daha sonra ise Van'da 13 Haziran'da 3,5 büyüklüğünde, 16 Haziran'da 3.5 büyüklüğünde, 17 Haziran'da ise 3.7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.



