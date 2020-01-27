Afganistan'da uçak düştü!

Yerel medya, ekiplerin bölgede çalışmasının sürdüğünü; kazada hayatını kaybeden ya da yaralananlar hakkında her hangi bir bilgi paylaşılmadığını, jetin ait olduğu firmanın da henüz açıklanmadığını duyurdu.

Uçağın Taliban militanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye düştüğü belirtilirken; bazı yerel medya siteleri uçağın Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne (USAF) ait olabileceğinin değerlendirildiğini duyurdu.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Gazne Emniyet Müdürü Ahmad Halid Vardak uçağın Ariana Havayolları'na ait olduğunu açıklamıştı.

Ancak Ariana Havayolları'nın CEO vekili Mirwais Mirzakwal, Afgan yetkililerinin uçağın düştüğüne yönelik açıklamalarını yalanladı.

Mirzakwal "Bir uçak kazası yaşandı ancak bu Ariana Havayolları'na ait bir uçak değil. Ariana bugün iki uçuş düzenledi. Birisi Herat'dan Kabil'e diğeri de Herat'dan Delhi'ye. Ancak iki uçak da güvende" dedi.



