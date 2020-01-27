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Afganistan'da uçak düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine düşen uçağın Bombardier Global Express tipi bir jet olduğunu, uçağın büyük bir bölümünün kaza sonrası yandığını duyurdu. Hükümet yetkilileri uçağın Afgan Ariana Havayolları'na ait bir uçak olduğunu açıklamıştı ancak havayollarından yapılan açıklamada uçağın kendi havayollarına ait olmadığı belirtildi.

Yerel medya, ekiplerin bölgede çalışmasının sürdüğünü; kazada hayatını kaybeden ya da yaralananlar hakkında her hangi bir bilgi paylaşılmadığını, jetin ait olduğu firmanın da henüz açıklanmadığını duyurdu.

Uçağın Taliban militanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye düştüğü belirtilirken; bazı yerel medya siteleri uçağın Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne (USAF) ait olabileceğinin değerlendirildiğini duyurdu.

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ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Gazne Emniyet Müdürü Ahmad Halid Vardak uçağın Ariana Havayolları'na ait olduğunu açıklamıştı.

Ancak Ariana Havayolları'nın CEO vekili Mirwais Mirzakwal, Afgan yetkililerinin uçağın düştüğüne yönelik açıklamalarını yalanladı.

Mirzakwal "Bir uçak kazası yaşandı ancak bu Ariana Havayolları'na ait bir uçak değil. Ariana bugün iki uçuş düzenledi. Birisi Herat'dan Kabil'e diğeri de Herat'dan Delhi'ye. Ancak iki uçak da güvende" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Afganistan uçak kazası

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
cenabet 2020 ..
HER DEPREMDEN SONRA BİR UÇAK DÜŞÜYOR .ÇOK ENTERESAN
müslüman ülküde düşüyor veya düşürülüyor hep
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