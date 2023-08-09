Son dakika | AK Parti'nin adayları sahaya iniyor! Canlı yayında olağanüstü kongre tarihini açıkladı: İstanbul ve Ankara...

5 yıldır Türkiye'nin nüfusunun yüzde ellisinden fazlasını yöneten ekip CHP ekibi. İstanbul, Ankara ve İzmir onlarda. Mart 2024 seçimleri o belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi geçen sefer aldılar. Mayıs 2023'te millet sana söze inanmadı. Yapamadıkları ve yapmaya söz verip yapamadıkları üzerinden bir strateji belirlenecek. 5 senelik süreçte sadece şov ve reklam yaptılar. Büyükşehirlere ufacık bir katkı sunmadılar.