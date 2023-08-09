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Son dakika | AK Parti'nin adayları sahaya iniyor! Canlı yayında olağanüstü kongre tarihini açıkladı: İstanbul ve Ankara...

09.08.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti yerel seçimlere yönelik yol haritasını belirledi. Parti içinde yapılan çalışmalarla belediye başkanlarının performansı tespit edilip kazanabilecek adaylar belirleniyor. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kongre sonrası yapılacak çalışmalara işaret etti. AK Parti'de olağanüstü kongrenin gerçekleşeceği tarihi de duyurdu.

Son dakika | AK Parti'nin adayları sahaya iniyor! Canlı yayında olağanüstü kongre tarihini açıkladı: İstanbul ve Ankara...

Son dakika haberi: 2023 seçimleri geride bırakıldıktan sonra hızlıca 2024 seçimlerine çalışmaya başlayan AK Parti'de eki ve kasım ayları kritik dönemeç niteliği taşıyacak. AK Partili Hamza Dağ, "Hangi adaylarla kazanabileceğimizin çalışması yapılıyor" dedi, 7 Ekim'de olağanüstü kongrenin gerçekleşeceğini duyurdu. Dağ, kongrenin ardından ise adayların sahaya ineceğini ifade etti.

AK PARTİ KASIMDA SAHAYA İNİYOR

NTV canlı yayınında konuşan Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Belediye başkanların performansı tespit ediliyor, gerekli hamlelerimizi yapacağız. Bu konuda tecrübeliyiz. Tamamı kasım başında belli olur diyemeyiz, kongreden sonra bu çalışmalara başlarız. Hangi adaylarla kazanabileceğimizin çalışması yapılıyor. Aday belirleme stratejimizin nasıl gelişeceği hakkında toplantılar yapıyoruz. Kasım ayının başları ve ortaları için adaylar için sahaya çıkma dönemi başlar.

hamzadağ

CHP'YE BELEDİYELER ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

  • 5 yıldır Türkiye'nin nüfusunun yüzde ellisinden fazlasını yöneten ekip CHP ekibi. İstanbul, Ankara ve İzmir onlarda. Mart 2024 seçimleri o belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi geçen sefer aldılar. Mayıs 2023'te millet sana söze inanmadı. Yapamadıkları ve yapmaya söz verip yapamadıkları üzerinden bir strateji belirlenecek. 5 senelik süreçte sadece şov ve reklam yaptılar. Büyükşehirlere ufacık bir katkı sunmadılar.

  • Deprem bölgesi ziyaretleri yapacağız. En yüksek oy aldığımız il ve ilçelerinde teşekkür ziyaretlerine başladık.

AK PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

  • Ekimde kongremiz var, kongre sonrası bu çalışmalar başlar. Kesin tarih vermek çok mümkün değil ama bir önceki seçime bakarak kasım diyebiliriz. Önümüzdeki MKYK'da kararı alacağız. 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz.

MEMUR VE EMEKLİLERE ARA ZAM GELİR Mİ?

  • (Memur ve emeklilerin zam beklentisi) Cumhurbaşkanımız yeni yılı işaret etti. Enflasyonla mücadelede 2023 sonu, 2024 başı gibi sonuç alacağımızı düşünüyoruz.

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