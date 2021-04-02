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  4. Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

02.04.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü’nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz." dedi.

Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, "EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA’yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek. Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gaspedemeyecektir." ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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