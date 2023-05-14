Son dakika | AK Parti'den son oy oranlarıyla ilgili açıklama! "Hem TBMM hem cumhurbaşkanlığı tablosunda açık ara öndeyiz"

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz oy sayım süreciyle ilgili açıklama yaptı. Millet İttifakı'ndan gelen açıklamalara tepki gösteren Ali İhsan Yavuz ayrıca "Çok net görüyoruz" diyerek genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimindeki rekabette son duruma dair bir açıklama yaptı.

"PANİK HAVASINDA KURUMLARI SUÇLAMANIN ANLAMI YOK"

Yavuz konuşmasında şunları söyledi:

"Seçim güvenliği anlamında Türkiye’de bir sorun olmadığını hepimiz söylüyoruz. Zira, birtakım hatalar olsa bile sistemin doğru çalıştığını, bütün partilerin sandıkta müşahitlerin, itiraza yetkili kişilerin olduğunu biliyoruz. İlçe seçim kurullarında partilerin üyeleri var temsilcileri var. Birleştirme tutanakları esnasında temsilcilerin dışında adaylarında parti müşahitlerinin de orada gözlemci olarak mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz.

Açıkçası bir panik havası içerisinde gelişigüzel bir şekilde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Madem aylardır sandıkta önlem alıyorsunuz. Madem siz sandığın sonucunu herkesten önce bileceksiniz o zaman sizin bir öngörünüz olması gerekir ama kurumları suçlamadan. Bizim de sandıktan aldığımız bilgiler var, SAS sistemimiz çalışıyor, dolasıyla bizimde bir öngörümüz var.

"ÇOK NET AÇIK ARA ÖNDEYİZ"

Bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ve bu tutanakların ilçe seçim kurullarına yansıması ve birleştirme tutanaklarına dönüşmesi ile birlikte gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıdır. Şöyle de deniyor, AK Parti itiraz ediyor ve bu sebeple bizim önde olduğumuz sandıklar yansımıyor. Hayır, bu itirazla çok uzun zaman almaz çok da itiraz yok. Bundan sonra daha ziyade itirazlar olacak. Ama bunun için de bir acelemiz yok. Salı günü saat 15.00’e kadar her parti sandıkta olup bitenle ilgili geçerli ve geçersiz oylar için itirazda bulunabilir.

Biz şu anda tüm Türkiye’yi tarıyoruz. Salı gününe kadar itirazlarımızı etmek üzere bir hazırlık yapıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada, hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de Milletvekili seçimin de açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Meclis tablosunda çok net bir Cumhur İttifakı üstünlüğünü görüyoruz. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuz çok net bir husustur.”

ÖMER ÇELİK: NET BİÇİMDE ÖNDE OLMAMIZA RAĞMEN...

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaları hedef alırken "Cumhurbaşkanımız, partimiz, şimdiye kadar açıklanan sonuçlarda net bir biçimde önde olduğu halde, biz herhangi bir şekilde 'sonuç şudur' demiyoruz" demişti.