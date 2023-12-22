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  4. Son dakika: AK Parti ile MHP arasında yerel seçim mutabakatı! "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde MHP aday çıkaracak"

Son dakika: AK Parti ile MHP arasında yerel seçim mutabakatı! "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde MHP aday çıkaracak"

22.12.2023 20:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmelerinin ardından Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'taki yerel seçimlerdeki yol haritası netleşti. Cumhur İttifakı'ndaki seçim mutabakatını MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıkladı. "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" açıklamasını yapan Yıldız, Mersin ve Manisa'da ise MHP adayının destekleneceğini söyledi.

Son dakika: AK Parti ile MHP arasında yerel seçim mutabakatı! "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde MHP aday çıkaracak"

Son dakika: Yerel seçimlere aylar kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile MHP heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" açıklamasını yaptı. Yıldız "Mersin ve Manisa'da MHP adayı desteklenecek. Büyükşehirler dışındaki 51 ilden 29'unda ittifak adayı desteklenecek. 22 ilde her iki parti de aday gösterecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Cumhur İttifakı ak parti
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