Son dakika: AK Parti ile MHP arasında yerel seçim mutabakatı! "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde MHP aday çıkaracak"

Son dakika: Yerel seçimlere aylar kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile MHP heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" açıklamasını yaptı. Yıldız "Mersin ve Manisa'da MHP adayı desteklenecek. Büyükşehirler dışındaki 51 ilden 29'unda ittifak adayı desteklenecek. 22 ilde her iki parti de aday gösterecek." ifadelerini kullandı.





