HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Yabancı seçmen tartışması: "YSK'nın elinde olmayan bu bilgilere nasıl erişmiş?" AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt

SON DAKİKA | Yabancı seçmen tartışması: "YSK'nın elinde olmayan bu bilgilere nasıl erişmiş?" AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt

08.08.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, yabancı seçmen tartışmalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'nın elinde olmayan bilgiler bizde var" ifadelerine yanıt verdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA | Yabancı seçmen tartışması: "YSK'nın elinde olmayan bu bilgilere nasıl erişmiş?" AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, konuşmasında yabancı seçmen tartışmalarıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da cevap verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

thumbs_b_c_3a33bfc7009a1d969024ae7ef01a1d46

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • (Cemevlerine yönelik saldırılar) Bunlarla amaçlananın ne olduğunu biliyoruz, izin vermeyiz.

  • (Erdoğan'dan cemevine ziyaret) Kardeşlik sofrası etrafında lokmalar paylaşılacak.

  • (Tahıl koridoru anlaşması) Cumhurbaşkanımızın diplomatik temaslarıyla dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. Putin şahsi girişimi için Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.

  • (YAŞ kararlarına yönelik eleştiriler) Arzu ettikleri, siyasete müdahale eden askeri vesayet. Birileri Yassıada zihniyetini diriltme çabasında.

  • (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Saldırıları şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Birilerinin Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye çalışması son derece yanlıştır.

  • (Atina'ya Batı Trakya tepkisi) Hem Lozan kararlarına hem AİHM kararlarına uymaları gerekiyor. Orada Türk azınlığın yayınladığı bildiriye sonuna kadar katılıyoruz.

  • (Tarım konusu) Tarım konusundaki müzakerelerimiz sürüyor.

  • (ABD'de müslüman cinayetleri) 9 ayda faillerin çoktan ortaya çıkarılması gerekirdi. Konuyu yakından takip ediyoruz.

  • (Yabancı seçmen tartışması) Türkiye'nin Suriyelileri gönderme politikası vardır. Olayları kışkırtarak çatışma körüklemeye çalışmak olmaz. Siyasetçilerin ağzından iç savaş gibi laflar çıkması milletimizin iyiliğine değildir. YSK'nın elinde olmayan bilgiler bizde var diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bu tehlikeli bir ifade. Kılıçdaroğlu, YSK'da olmayan bu bilgilere nasıl erişmiş. Bundan bahsettiği zaman bütün bunlarla ilgili bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. YSK'nın elinde olmayan bir veriye erişmek zaten sorunlu bir ifade. Bunu topluma izah etmeleri lazım. Bu ifadeleri kullanırken sorumlu şekilde kullanması gerekir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ege'de can pazarı! Yunanistan ölüme terk etti... Cesetleri bulunduEge'de can pazarı! Yunanistan ölüme terk etti... Cesetleri bulundu
2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!
Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılarCanlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Maçın yıldızıydı! Gönderiliyor... "Onu satarsak şampiyonluğu satarız"

Maçın yıldızıydı! Gönderiliyor... "Onu satarsak şampiyonluğu satarız"

'Deniz Baykal öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! Şoke eden paylaşım

'Deniz Baykal öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! Şoke eden paylaşım

Sokak röportajında çok konuşulacak 'Suriyeli' itirafı!

Sokak röportajında çok konuşulacak 'Suriyeli' itirafı!

İzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlar

İzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlar

İstismarda bulunup görüntülerini yayınladı, üzerine bir de...

İstismarda bulunup görüntülerini yayınladı, üzerine bir de...

İlginizi Çekebilir

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.