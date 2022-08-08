SON DAKİKA | Yabancı seçmen tartışması: "YSK'nın elinde olmayan bu bilgilere nasıl erişmiş?" AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, konuşmasında yabancı seçmen tartışmalarıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da cevap verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Cemevlerine yönelik saldırılar) Bunlarla amaçlananın ne olduğunu biliyoruz, izin vermeyiz.

(Erdoğan'dan cemevine ziyaret) Kardeşlik sofrası etrafında lokmalar paylaşılacak.

(Tahıl koridoru anlaşması) Cumhurbaşkanımızın diplomatik temaslarıyla dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. Putin şahsi girişimi için Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.

(YAŞ kararlarına yönelik eleştiriler) Arzu ettikleri, siyasete müdahale eden askeri vesayet. Birileri Yassıada zihniyetini diriltme çabasında.

(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Saldırıları şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Birilerinin Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye çalışması son derece yanlıştır.

(Atina'ya Batı Trakya tepkisi) Hem Lozan kararlarına hem AİHM kararlarına uymaları gerekiyor. Orada Türk azınlığın yayınladığı bildiriye sonuna kadar katılıyoruz.

(Tarım konusu) Tarım konusundaki müzakerelerimiz sürüyor.

(ABD'de müslüman cinayetleri) 9 ayda faillerin çoktan ortaya çıkarılması gerekirdi. Konuyu yakından takip ediyoruz.

(Yabancı seçmen tartışması) Türkiye'nin Suriyelileri gönderme politikası vardır. Olayları kışkırtarak çatışma körüklemeye çalışmak olmaz. Siyasetçilerin ağzından iç savaş gibi laflar çıkması milletimizin iyiliğine değildir. YSK'nın elinde olmayan bilgiler bizde var diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bu tehlikeli bir ifade. Kılıçdaroğlu, YSK'da olmayan bu bilgilere nasıl erişmiş. Bundan bahsettiği zaman bütün bunlarla ilgili bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. YSK'nın elinde olmayan bir veriye erişmek zaten sorunlu bir ifade. Bunu topluma izah etmeleri lazım. Bu ifadeleri kullanırken sorumlu şekilde kullanması gerekir.



