SON DAKİKA: AK Parti reklamlarının sesiydi! Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: Uzun yıllar boyunca AK Parti'nin reklamlarını seslendiren Ahmet Cihat Sancar, ifadeye çağrıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine iftira atıldığını belirten
Sancar; 'Bir müfteri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğim gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Ben Cumhurbaşkanımıza hakaret etmişim öyle mi?' ifadelerini kullandı.
Twitter'da kendisine iftira atıldığını ifade eden Sancar; 'İfade vermeye gideceğim. İster misiniz Sayın cumhurbaşkanımızın doğum günü videosunu seslendirdim diye dava açılmış olsun, çok gülerim' dedi.
Kendisi için suç duyurusunda bulunan kişiye 'Ahmak' diyen Ahmet Cihat Sancar; 'Bari iftira atmadan önce yıllar boyunca AK Parti'nin kurumsal sesi olduğumu araştırsaydın' ifadelerini kullandı.
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