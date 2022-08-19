SON DAKİKA: AK Parti reklamlarının sesiydi! Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: Uzun yıllar boyunca AK Parti'nin reklamlarını seslendiren Ahmet Cihat Sancar, ifadeye çağrıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine iftira atıldığını belirten

Sancar; 'Bir müfteri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğim gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Ben Cumhurbaşkanımıza hakaret etmişim öyle mi?' ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DOĞUM GÜNÜ VİDEOSUNU SESLENDİRDİM DİYE Mİ...'

Twitter'da kendisine iftira atıldığını ifade eden Sancar; 'İfade vermeye gideceğim. İster misiniz Sayın cumhurbaşkanımızın doğum günü videosunu seslendirdim diye dava açılmış olsun, çok gülerim' dedi.

'YILLAR BOYUNCA AK PARTİ'NİN KURUMSAL SESİYDİM'

Kendisi için suç duyurusunda bulunan kişiye 'Ahmak' diyen Ahmet Cihat Sancar; 'Bari iftira atmadan önce yıllar boyunca AK Parti'nin kurumsal sesi olduğumu araştırsaydın' ifadelerini kullandı.

