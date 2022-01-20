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  4. Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e "Teröristbaşı Öcalan" yanıtı

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e "Teröristbaşı Öcalan" yanıtı

20.01.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Teröristbaşının serbest bırakılacağı' iddialarına yanıt geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır." dedi.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e "Teröristbaşı Öcalan" yanıtı

Son dakika haberi... İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dünkü açıklamalarına ve iddialarına AK Parti'den yanıt geldi. Akşener grup toplantısındaki açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Seni şimdiden uyarıyorum; eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için, “İmralı’dakini”, İmralı’dan çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha' dedi.

Akşener'in sözlerine yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sayın Akşener'in 'teröristbaşının serbest bırakılacağını' iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

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Meral Akşener Ömer Çelik

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