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  4. SON DAKİKA | AK Parti'ye katılmıştı! Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama: Elimden geleni yapacağım

SON DAKİKA | AK Parti'ye katılmıştı! Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama: Elimden geleni yapacağım

19.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den İzmir Milletvekili olan daha sonra Memleket Partisine geçip partiden ayrılan Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti Grup Toplantısında parti rozeti takacağı İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "AK Parti Ailesi ve Cumhur İttifakı'nın görüşlerine yakınım. Bu konularda elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | AK Parti'ye katılmıştı! Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama: Elimden geleni yapacağım

Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi’ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden Çelebi, Millet İttifakı'na yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu açıklamalarıyla kamuoyunda gündem yaratan Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

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MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'YE KATILDI

Bağımsız milletvekili Çelebi, aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederek AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı.

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ÇELEBİ'DEN YENİ AÇIKLAMA: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında parti rozeti takacağı Çelebi, açıklamalarda bulundu. "Milli konulardaki tutumumuz belli" diyen Çelebi, "AK Parti Ailesi ve Cumhur İttifakı'nın görüşlerine yakınım. Bu konularda elimden geleni yapacağım" dedi.


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Mehmet Ali Çelebi ak parti

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