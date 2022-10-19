SON DAKİKA | AK Parti'ye katılmıştı! Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama: Elimden geleni yapacağım

Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi’ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden Çelebi, Millet İttifakı'na yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu açıklamalarıyla kamuoyunda gündem yaratan Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'YE KATILDI

Bağımsız milletvekili Çelebi, aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederek AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı.

ÇELEBİ'DEN YENİ AÇIKLAMA: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında parti rozeti takacağı Çelebi, açıklamalarda bulundu. "Milli konulardaki tutumumuz belli" diyen Çelebi, "AK Parti Ailesi ve Cumhur İttifakı'nın görüşlerine yakınım. Bu konularda elimden geleni yapacağım" dedi.



