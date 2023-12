Son dakika | Hem HÜDA PAR'ı hem DEM Parti'yi hedef aldı! Meral Akşener'den 'gizli pazarlık' tepkisi... İktidara seslendi

Bu vatan tarihin her döneminde, her şartta, her zorluğa karşı tek vücut, tek yumruk, dimdik duran büyük Türk milletinindir. 24 saat içinde 12 şehit verdiğimiz bir dönemde kendi evlatlarına milli yas ilan etmeyi çok gören bir vicdansızlıkla mücadele ediyoruz. Ayakkabı numaralarını biliyoruz diye milletimize yalan söyleyen bir büyük basiretsizlikle mücadele ediyoruz.