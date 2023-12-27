Son dakika | Hem HÜDA PAR'ı hem DEM Parti'yi hedef aldı! Meral Akşener'den 'gizli pazarlık' tepkisi... İktidara seslendi

Son dakika haberi: Son günlerde istifa çalkantıları ve yerel seçim kararlarıyla gündemde olan İYİ Parti'nin grup toplantısı başladı. Konuşmasının başında 12 şehidi isim isim anan Meral Akşener kürsüden gündeme dair mesajlar verdi.
"SADECE İKTİDARLA DA MÜCADELE ETMİYORUZ"
Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:
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Bu vatan tarihin her döneminde, her şartta, her zorluğa karşı tek vücut, tek yumruk, dimdik duran büyük Türk milletinindir. 24 saat içinde 12 şehit verdiğimiz bir dönemde kendi evlatlarına milli yas ilan etmeyi çok gören bir vicdansızlıkla mücadele ediyoruz. Ayakkabı numaralarını biliyoruz diye milletimize yalan söyleyen bir büyük basiretsizlikle mücadele ediyoruz.
- Sadece iktidarla da mücadele etmiyoruz, aynı zamanda bu kutlu çatının altında PKK terörünü aklama peşine düşenlerle de mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyen sözde demokrasi havarisi riyakarlarla, oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk fırsatçılarıyla da mücadele ediyoruz.
DEM PARTİ'YE ÇOK SERT YÜKLENDİ
- İşte bu yüzden İYİ Parti olarak sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur. Terörü aklamaya kalkanların gazi Meclisimizde yeri yoktur. "Öcalan Kürtlerin değeridir" diye yapılan bir açıklamanın da emir aldıkları hainin dışında bu vatanın hiçbir evladında karşılığı yoktur.
- Kürtler merttir, namusludur, vicdanlıdır. Bu vatanın has ve şerefli evlatlarıdır. Kürtlerin bir değeri diye pazarlanmak istenen bu cani bombalar patlatıp binlerce masumun canına kıydı. Bu mudur Kürtlerin değeri!
İKTİDARA 'ÖZERKLİK' TEPKİSİ: "EN ÇOK SİZİM SORUMLULUĞUNUZ VAR!"
- Açılım sürecinde utanmadan teröristten Gandhi çıkarmaya çalışanlardır. Oy uğruna şekilden şekile giren partiler, kimi kapı arkasında kimi kapı önünde yapılan diplomasiler, her seçim öncesinde kapılarında pas pas olan siyasetçilerdir. Maşanın da maşası olan bu siyasi parti görünümlü yapıyı her seçimde bir aktör haline getiren de bu kutuplaşma siyasetinin ta kendisidir. Biz bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Alın o oylar sizin olsun, Türkiye düşmanlarına prim veren pısırık siyasetiniz sizin olsun!
"GİZLİ PAZARLIKLARI BIRAKIN"
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İktidara sesleniyorum: Gazi Meclisimizin kürsüsünden terör propagandası yapılabiliyorsa, federasyon, özerklik çıkışlarına sessiz kalınıyorsa burada en çok da sizin sorumluluğunuz var muhteremler. Terörle gerçekten mücadele etmek istiyorsanız öncelikle siyasetten terörün gölgesini kaldırmak için adım atın. Madem terörle mücadele etmek istiyorsunuz; o zaman, terörle iltisaklı olan kişilerin aday olmasına göz yummayın. Kayyum meselesi üzerinden gizli pazarlıkları bırakın. Bunu sağlamak için elinizde devletin tüm imkanları var.
- Bizim üzerimizden kariyer planı yapıp teşekkürü başkalarına edenlerin planını bozduk. Sayemizde makamları, mevkileri ceplerinde görenlerin kimyalarını bozduk. Operasyonların, dümenlerin ardı arkası kesilmiyor çünkü korkuyorlar.