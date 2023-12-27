Son dakika | Hem HÜDA PAR'ı hem DEM Parti'yi hedef aldı! Meral Akşener'den 'gizli pazarlık' tepkisi... İktidara seslendi

İktidara sesleniyorum: Gazi Meclisimizin kürsüsünden terör propagandası yapılabiliyorsa, federasyon, özerklik çıkışlarına sessiz kalınıyorsa burada en çok da sizin sorumluluğunuz var muhteremler. Terörle gerçekten mücadele etmek istiyorsanız öncelikle siyasetten terörün gölgesini kaldırmak için adım atın. Madem terörle mücadele etmek istiyorsunuz; o zaman, terörle iltisaklı olan kişilerin aday olmasına göz yummayın. Kayyum meselesi üzerinden gizli pazarlıkları bırakın. Bunu sağlamak için elinizde devletin tüm imkanları var.