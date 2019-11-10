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Alanya açıklarında 3,1 büyüklüğünde, Çeşme'de 3,0 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 19:03 | Son Güncelleme

İzmir'de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında da, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alanya açıklarında 3,1 büyüklüğünde, Çeşme'de 3,0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

AKDENİZ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.39'da, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinin 51,23 kilometre açığındaki depremin 17,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Bugün saat 13.11'de de Ankara'da deprem meydan gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Çankaya olan depremin şiddetini 3.4 olarak duyurmuştu.

Son dakika: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)Son dakika: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Çeşme deprem Alanya

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