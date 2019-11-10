Alanya açıklarında 3,1 büyüklüğünde, Çeşme'de 3,0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

AKDENİZ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.39'da, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinin 51,23 kilometre açığındaki depremin 17,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Bugün saat 13.11'de de Ankara'da deprem meydan gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Çankaya olan depremin şiddetini 3.4 olarak duyurmuştu.

(DHA)