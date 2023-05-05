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Son dakika: Muharrem İnce'nin iddialarına Ali Babacan'dan yanıt! 'Benim takip ettiğim listede yok'

05.05.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, canlı yayında konuştu. Babacan, "15 Mayıs sabahı piyasalar demokrasinin işlemeye başladığı bir günü yaşayacaklar." dedi. Babacan konuşmasının devamında "Kasaların çoğu boş onu biliyoruz. Ne yapacağımızı 2 bin 300 maddelik eylem planımızla ortaya koymuş durumdayız." ifadelerini kullandı. Muharrem İnce'nin iddialarına da yanıt veren Babacan, "Muharrem İnce benim takip ettiğim siyasetçiler listesinde yok." diye konuştu.

Son dakika: Muharrem İnce'nin iddialarına Ali Babacan'dan yanıt! 'Benim takip ettiğim listede yok'

Son dakika: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Babacan, kasaların boş olduğunu söyledi ve "Şu anda bizim Türkiye ekonomisi ile gördüğümüz tablo flu bir tablo. Bazı veriler yayınlanmıyor, çok ciddi bir veri karartma operasyonu var" diye konuştu. Babacan, Muharrem İnce'nin kendisi ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili söylediği sözlere de yanıt verdi.

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Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

15 Mayıs sabahı piyasalar demokrasinin işlemeye başladığı bir günü yaşayacaklar. Ekonomide de rasyonalitenin başladığı bir güne başlayacaklar. Kasaların çoğu boş onu biliyoruz. Ne yapacağımızı 2 bin 300 maddelik eylem planımızla ortaya koymuş durumdayız. Şu anda bizim Türkiye ekonomisi ile gördüğümüz tablo flu bir tablo. Bazı veriler yayınlanmıyor, çok ciddi bir veri karartma operasyonu var.

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Flu da olsa bir tablo bildiğimiz için hemen hükümetin organizasyon şemasını değiştireceğiz. 20 bakanlığı oluşturacağız. Yeni organizasyon şemasına göre görevlendirmeler yapılacak. Müsteşarlık sistemi geliyor. 6 partinin de bünyesinde veya irtibatta olduğu dış halkalarında çok kıymetli isimler var.

'İHTİYACIMIZ OLAN NORMALE DÖNMEK'

Şu anda doğal olmayan çok şey var. Bir kişinin kuru inadı yüzünden o kadar saçma sapan hale geldi ki ekonomi. İhtiyacımız olan normale dönmek. Endişeye mahal yok. Durum zor, durum kötü. Ama hiçbir şey ülkenin şu andaki yönetiminden daha kötü olamaz. Bizim görevlendireceğimiz her bir bakan mevcuttan kat kat iyi olacak.

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MUHARREM İNCE'NİN İDDİALARINA NE DİYOR?

Biz ilk defa 12 Şubat 2022 tarihinde altılı masaya oturduk. Sayın İnce neden 14-15 aydır bunu söylemiyor da bugün söylüyor? Sayın İnce her gün kıyafet değiştirir gibi fikir değiştiriyor. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Bu FETÖ iddiaları, bunların tamamı yalan. Yıllardır bu işin içinde olan insanlar olarak sayın İnce'nin aklına FETÖ meselesi bugün mü geliyor? Babacan ya da Davutoğlu ne yapmış ki utanmadan böyle bir iddiada bulunuyor? Olmayan bir şeyi söylemek aynı zamanda bir iftira suçudur. Onu da bilmesi lazım. Muharrem İnce benim takip ettiğim siyasetçiler listesinde yok. Bana her gün kim ne demiş bunların özeti gelir. Sayın İnce'nin bana konuşması gelmez. Ona buna iftira etmek, her gün başka bir yalanla çıkmak yakışmıyor. Sayın Erdoğan da yapıyor. Kim sıkıştıysa yalana başvurmak zorunda kalıyor. Benim tanıdığım, bildiğim Erdoğan değil artık.

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