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  4. Son Dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son Dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

14.10.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında bir patlama meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında gerçekleşen patlama sonrası olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan Bartın Valiliğinden de patlamaya ilişkin açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi. (DHA)

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BARTIN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Amasra Taşköprü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasra
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ugursuz cumaaa
somayı hatırlattı...Allah yardımcıları olsun...

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