Son Dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi: Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi. (DHA)

BARTIN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Amasra Taşköprü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.



