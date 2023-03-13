SON DAKİKA | ANAP, DSP ve HÜDAPAR ile ittifak olacak mı? AK Parti'den dikkat çeken açıklama!

Son dakika haberine göre seçim ittifakı görüşmeleri ile ilgili AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, DSP ve ANAP ile temaslar ve HÜDAPAR’ın durumu ile ilgili konuştu. Yavuz, bugün saat 16.00'da HÜDAPAR'ı ziyaret edeceklerini açıkladı.

Ali İhsan Yavuz şu ifadeleri kullandı;

AFAD'A BAĞIŞ MİKTARLARI

Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

(DSP ve ANAP ile temaslar- HÜDAPAR’ın durumu) Hızlandı işler. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek çünkü her şey zamanla oluyor. Anlar saniyeler dakikaların önemi var. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz. Doğru. HÜDAPAR ile temaslarımız oldu. Biz bugün saat 16'da inşallah HÜDAPAR'ı ziyaret edeceğiz. Kısa süre içerisinde nihayete varacağını umuyorum.

Onun dışında Yeniden Refah Partisi'yle temasımız oldu. Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım Bey'le birlikte gittik. O süreç işliyor. Söylediğim partilerin dışındaki partilere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim.

3 DÖNEM KURALI

Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ya bırakıldı. O MKYK’nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek.

HÜDAPAR'DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

HÜDAPAR'ın sosyal medya hesabından da AK Parti ile görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"AK Parti Genel Başkan Vekili Sn. Numan KURTULMUŞ ile Seçim İşleri Başkanı Sn. Ali İhsan YAVUZ’un bugün (13.03.2023) saat 15:00'te Genel Merkezimize yapacakları ziyaret, bir saat gecikmeyle saat 16:00’da gerçekleşecektir. Görüşmenin ardından basına açıklama yapılacaktır."