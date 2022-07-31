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  4. SON DAKİKA |Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne saldırı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir

SON DAKİKA |Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne saldırı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir

31.07.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara'da 3 Cemevi'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA |Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne saldırı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir

Son dakika :Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne peş peşe saldırı düzenlendi. Saldırı görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken konuyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Canlarımıza geçmiş olsun...

Ankara’da üç ayrı Cemevi’ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir.

Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir.

Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti cemevi
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