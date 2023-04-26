Son dakika | Ankara-Sivas hızlı treni ilk seferine çıktı! Başkentten hareket etti: 2 şehir arasındaki mesafe 2 saate indi

Son dakika haberi: Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti. 12 saatlik mesafeyi 2 saate indiren tren Ankara'dan yola çıktı.

1 MİLYON 400 BİN KİŞİYE SEYAHAT OLANAĞI

Hattın tamamlanmasıyla toplam demir yolu uzunluğu, 13 bin 896 kilometreye çıkacak. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek tren hattında 8 istasyon bulunuyor. Yeni açılacak hat ile 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunulacak.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Trenin ilk seferinde yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaoğlu, sosyal medyadan fotoğrafla yaptığı paylaşımda "Hızlı trenle yola çıktık! Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ta milletimizle buluşmaya geliyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Karaismailoğlu ayrıca yüksek hızlı trenle ilgili CNN Türk'te yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ankara-Sivas hattı 405 km uzunluğunda. Proje içerisinde 405 km içerisinde tam 49 adet, 66 km uzunluğunda tünel var. En uzunu 5125 metre ile Akdağ Madeninde, 27 bin 200 metre uzunluğunda 49 tane viyadük var. 8 istasyonumuz var. Kırıkkale ve Yozgat’ı bağlıyoruz. Elmadağ-Yıldızeli istasyonlarımız var. Bu hattımızla birlikte Kayseri hattımızın önemli bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Kayseri bağlantısını da sağlamış olacağız. Kayseri hattında çalışmalarımız başladı.

SİVAS-İSTANBUL ARASI KAÇ SAAT?

Bütün Sivaslı kardeşlerimiz hızlı trene bindiklerinde 6 saatte İstanbul’da olacak.”

