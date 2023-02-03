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  4. SON DAKİKA | Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! 28 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA | Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! 28 kişi gözaltına alındı

03.02.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 'Şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! 28 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Soruşturmada dosyasında, ilk tespitin Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında olduğu belirtildi. 2013 yılındaki ihalede, belediyenin büro malzemeleri alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Firmanın toplamda 5 farklı ihaleden güncel değeri hesaplanmamış haliyle 2 milyon lira kazanç elde edildiği kaydedildi.

BAŞKAN YARDIMCILARI İLE 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ataşehir Belediyesi'nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili yapılan iki ihalede de usulsüzlük ve kamu zararı olduğu yönünde iddialarda bulunması üzerine yapılan araştırmada, hem şüpheli firma yetkilisi hem de belediye görevlileri açısından ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında aralarından belediye başkanlarının da bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları Sadık K. ve Orhan Ç., ile o dönem Ataşehir Belediyesi'nden mimar olan şu an ise Kadıköy Belediye Başkan yardımcılığı yapan Gül C. gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında şüpheli konumda olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesinin alınacağı öğrenildi.

DHA

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