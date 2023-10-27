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  4. SON DAKİKA | Bağcılar'da iş yerinde patlama! Yaralılar var... O anlar kamerada

SON DAKİKA | Bağcılar'da iş yerinde patlama! Yaralılar var... O anlar kamerada

27.10.2023 11:54 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İstanbul'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da 3 katlı binanın bodrum katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktığı belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Patlamada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek binanın çevresinde önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin, atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Bu arada patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA/AA/İHA)

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