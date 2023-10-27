SON DAKİKA | Bağcılar'da iş yerinde patlama! Yaralılar var... O anlar kamerada

Bağcılar'da 3 katlı binanın bodrum katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktığı belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Patlamada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek binanın çevresinde önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin, atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Bu arada patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA/AA/İHA)