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  4. Son dakika: Bahçeli'den İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: Bahçeli'den İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'te Türk askerine, rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyla ilgili olarak "TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir." diye konuştu.

Son dakika: Bahçeli'den İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'te Türk askerine, Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında "TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.

Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye’ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir.

Ukrayna ziyaretine İdlib’den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin mana ve muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar bu gidişle soğumaya terk edilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli İdlib Türk askeri rejim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
anca boyle bos laflarla geçiştirirsiniz kucuk ortak. olan turk askerine oluyor sizin yanlis siyasetiniz yüzünden
çok inandırıcısın be bahçeli
suriyeliler burda sefa sursun. yaslidan cok genc suriyeli var. kadindan cok erkek suriyeli var ulkede. ama bizim askerimiz onlar icin ölüyor yaziklar olsunn
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