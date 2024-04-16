Son dakika | Bahçeli MHP'nin oy oranını hesapladı: "Hani nerede yüzde 5'in altında? Televizyon bülbülü profesöre sesleniyorum!"

Son dakika haberi: Yerel seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları yeniden başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirmek üzere kürsüye çıktı.

BAHÇELİ'Yİ O DA DİNLEDİ

Geçtiğimiz aylarda MHP'nin yerel seçim stratejisini eleştirmesi üzerine partiden ayrılan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Bahçeli'nin çağrısıyla dün partiye dönmüştü. Sancaklı bugünkü grup toplantısında yerini alarak Bahçeli'nin konuşmasını dinledi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Millet neyi istiyorsa, neyi karar veriyorsa saygımız, sadakatimiz tartışmasızdır. Demokrasiye bağlılığımız sözde değil, özdedir.

Başkanlık divanında görev alan değerli dava arkadaşlarıma önümüzdeki zor süreçte başarılar diliyorum.

İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır ve varlığını kararlılıkla devam ettirecektir. Türk milliyetçileri emaneti günlük hesaplar içinde çar çur etmeden yarınlara ulaştıracağını gösterecektir.

"YEREL İKTİDAR OLDUK DİYENLER HAYAL ALEMİNDEDİR"

Son 1 aylık zaman diliminde geçtiğimiz 2. demokratik etap 31 Mart seçimleridir. Türk milleti hükmünü vermiştir. Geldiğimiz aşamada MHP'nin 31 Mart seçimleriyle ilgili görüş ve değerlendirmeleri 3 madde şunlardan müteşekkildir:

1) 14-28 Mayıs seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra milletimiz bu defa da yerel seçimler için sandık başına gitti. Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlandı, seçimsiz geçecek 4 yılın önü açıldı. Milletimizin verdiği karara saygılıyız. Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası elbette farklıdır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde genel seçimlerde partilerdir. 31 Mart seçimlerinden sonra el değiştiren bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart seçimlerinden sonra rota değiştiren, iddialarından cayan bir Türkiye yoktur, olması da mevzu konusu değildir. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir, o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'dir. Kendi partilerinde disiplini tesis edemeyenlerin, hiçbir projesi olmayanların hasbelkader ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir.

ÖZEL'E YÜKLENDİ: "CAM TAVANI ÇATLATMA MASALINI BUNDAN ANLATTI"

2) 31 Mart seçimlerine katılım oranı çarpıcı şekilde düşüktür. CHP Genel Başkanının yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma masalını anlatmasının dayanağı budur. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. Böbürlenen, kendilerini dev aynasında gören, demlenmiş siyasi garabetlerin yeni bir dünya görüşü yoktur. Tesadüflerin bileşkesinde elde edilen gelip geçici seçim başarısının nasıl ağır bir yüke dönüşeceğini her insanımız yakın vadede şahit olacaktır.

"TELEVİZYON TELEVİZYON GEZDİLER! HEPSİNİ NOT ETTİK"

3) Sonuçlara emeklilerin yaşadığı sorunlar, ekonomik sıkıntılar da tesir etmiştir. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık. MHP ile Cumhur İttifakı'nın çok güçlü şekilde millete hizmet etmeye devam edecek. Müfteriler yine boş durmadı, partimizin oy oranının düştüğünü, tabanımızın kaydığını, eridiğimizi utanmadan sıkılmadan yazanlar, televizyon televizyon gezip boş keseden sallayanlar oldu. Hepsini takip ve not ettik. MHP'yi tanımadıkları, tanısalar bile karalamak için her yola saptıklarını biliyoruz.

"TELEVİZYON BÜLBÜLÜ PROFESÖRE SESLENİYORUM"

Yerel seçimlerde il genel meclisi oy oranlarının baz alınması gerektiğini savunan Bahçeli "MHP'nin oy oranı yüzde 16,62'dir. Televizyon bülbülü olan bir profesöre sesleniyorum; hani nerede yüzde 5'in altında oy oranımız, hani nerede küçülen MHP? MHP 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkmıştır" dedi.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR

Gazze katliamnıın perdelenmesi için tiyatro sahnelendi. İsrail-İran geriliminin son bulması dileğimizdir. Yeni bir dünya savaşı cinayettir. İki devletli çözüm ortamı derhal tesis edilmelidir. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





