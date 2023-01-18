SON DAKİKA | Bakan Akar'dan İsveç Savunma Bakanı ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Planlama var...'

Son dakika haberi: Milli Savunma BakanıHulusi Akar'dan İsveç Savunma Bakanının Türkiye'ye gelme durumu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Akar konuya dair "Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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