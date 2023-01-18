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  4. SON DAKİKA | Bakan Akar'dan İsveç Savunma Bakanı ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Planlama var...'

SON DAKİKA | Bakan Akar'dan İsveç Savunma Bakanı ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Planlama var...'

18.01.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İsveç Savunma Bakanının Türkiye'ye gelme durumu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Akar konuya dair "Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Akar'dan İsveç Savunma Bakanı ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Planlama var...'

Son dakika haberi: İsveç Savunma Bakanının Türkiye'ye gelme durumuna ilişkin Bakan Akar dikkat çeken bir açıklama yaptı. Akar, "Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

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İsveç Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı

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