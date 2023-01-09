SON DAKİKA | Bakan Akar'dan Yunanistan'a '12 mil' tepkisi: Kabul etmeyiz! Yanlış hesap yapmayın

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:, Yunanistan'ın devam eden tahrikleriyle ilgili konuştu. Yunanistan'ın Girit’te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiasıyla ilgili met mesajlar veren Akar, "Ege'de 6 milden fazlasına izin vermeyiz. Oldubittiye izin vermeyiz. Hakkımızı çiğnetmeyiz. Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denizaltı Filosu Komutanlığı'na da giden Bakan Akar, 'Yeni Tip Denizaltı Projesi' kapsamında yapımı devam eden 'Reis' sınıfı denizaltılardan Piri Reis'te incelemelerde bulundu. 3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine başlayan Piri Reis'in üst güvertesine gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak 'silistre' adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Akar, personeli selamlamasının ardından denizaltıya indi. Denizaltı komutanından devam eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, denizaltı personeli ile bir araya geldi.

"HAKLARIMIZI ÇİĞNETMEDİK, ÇİĞNETMEYECEĞİZ"

Yeni denizaltının hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, "Önümüzdeki dönemde önemli, kapsamlı görevler sizleri bekliyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile daha sonra Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'na geçerek bahriyelilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasına, bugüne kadarki başarılı çalışmalarından dolayı personeli tebrik ederek başlayan Akar, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere dikkati çekerek kritik bir dönemden geçildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline gelen Türkiye'nin ilgi ve etki alanının genişlediğine vurgu yapan Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sorumluluklarının da arttığını belirtti.

85 milyon vatandaşın güvenliği ve savunması için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildiren Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyon ve tatbikatlarını yaptığını dile getirdi. Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakar Mehmetçik, egemenlik ve bağımsızlığımız için 'hudut namustur' anlayışı ile hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumaktadır" dedi.

'HER TÜRLÜ İFTİRADA BULUNUYORLAR'

Akar, Yunanistan ile ilişkilerde barışçıl yol ve yöntemlerin, diyaloğun önemine vurgu yaptı. Yunanistan'ın 'yeni Osmanlıcılık', 'revizyonizm', 'yayılmacılık' gibi kavramlarla Türkiye'ye yönelik suçlama girişimlerine de tepki gösteren Akar, "Özellikle Batı'da siyasi karar vericilerin kafasını karıştıracak şekilde bu kavramları kullanarak Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki; 'Bir tarafta istişari, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Buyurun gelin, bekliyoruz.' Gelmiyorlar. Bununla birlikte yalan yanlış, aslı astarı olmayan iddialarla bize her türlü iftirada bulunuyorlar" diye konuştu.

Yunanistan'ın işgal girişiminin milli mücadele ile akamete uğratıldığını hatırlatan Akar, "Biz onlara, 'tarihten ders alın, başınızı belaya sokmayın, yeni maceralara girmeyin, başka ülkelerin hak ve menfaati için kendi halkınızın hak ve menfaatlerini heder etmeyin' diyoruz. Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız" dedi.

'6 MİLDEN FAZLASINI KABUL ETMEYİZ'

Yunanistan'ın Girit'te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiasına değinen Akar, "6 milden fazlasını kabul etmeyiz" diye konuştu. Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını belirten Akar, "KKTC kuruldu, mesele, onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan'a diyoruz ki; yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner" ifadelerini kullandı.

(DHA)

