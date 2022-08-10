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  4. Son dakika: Bakan Bozdağ'dan 'Osman Kavala' açıklaması! 'Türk mahkemesi AİHM kararına uymuştur'

Son dakika: Bakan Bozdağ'dan 'Osman Kavala' açıklaması! 'Türk mahkemesi AİHM kararına uymuştur'

10.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gezi Parkı davasında tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hak ihlali kararı vermişti. Tutukluluğu devam eden Kavala hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bozdağ, Türk mahkemelerinin AİHM kararını uyguladığını ve uyduğunu söyleyerek Kavala'nın başka bir suç nedeniyle tutuklandığını dile getirdi.

Son dakika haberi: Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklanan, daha sonra beraat eden Osman Kavala'nın tutukluluğu devam ederken Bakan Bozdağ AİHM kararıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bozdağ, Türkiye'nin AİHM kararlarına uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde oran itibarıyla en yüksek oranda uyan ülke olduğunu belirterek "AİHM kararlarını uymayı ve uygulamayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranı yüzde 80,14’tür. Türkiye’nin uyma oranı yüzde 87,90’dır" açıklamasında bulundu.

Kavala'nın tutukluğuna değinen Bozdağ, "Osman Kavala hakkında AİHM’in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiştir. Şimdi hüküm özlüdür." ifadelerini kullandı.

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