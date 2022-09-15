SON DAKİKA | Bakan Bozdağ: Finlandiya ve İsveç Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Bozdağ, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat ile ilgili olarak İsveç ve Finlandiya'nın yeterli delil olduğu halde şu ana kadar tek bir kişiyi iade etmediğini belirtti. Açıklamasının devamında Bozdağ, "Finlandiya ve İsveç Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı" diye konuştu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamasından satır başları:

"MEVZUATA AYRKI BİR ADIM ATAMAYIZ"

Soru: 81 baronun ortak kararı ile CMK ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebi ile eylem kararı alındı. 20 Eylül'de 1 günlük ardından 3 günlük iş bırakma eylemleri yapılacak. Ücret güncellemesi gündemde mi?

Beklentilerin üzerinde bir tarife hazırladık. Avukatların haklarının en üst düzeyde korunması Adalet Bakanı olarak benim birinci vazifem. Avukatlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mevzuata aykırı bir adım atamayız, kimse beklemesin. Bu konuda düzenleme yapacağımızı beyan ettik. Bütün artışları gözeterek tarifeyi hazırlayacağız. Bir tane değil yüz tane eylem yapsalar benim açımdan bir kıymeti yok. Avukatları düşünmek zorundayız onların haklarını koruyacağız.

"İADE TALEPLERİMİZİ HAZIRLADIK VE GÖNDERDİK"

Soru: Yurt dışından iadesi beklenen isimler Arnavutluk'tan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Bulgaristan'dan Levent Göktaş, İsveç ve Finlandiya’dan da istenen teröristler vardı. Ne durumda iade süreçleri?

Finlandiya 6 kişinin dosyasını yeniden inceledi ve iade talebini reddetti yeniden. İade taleplerimizi hazırladık ve gönderdik. Bundan sonraki aşama o ülkelerde adli idari makamların kararına göre şekillenecektir. Dosyalar Arnavutluk ve Bulgaristan'a ulaştı. Değerlendirmeler devam ediyor. Bazı yerlerde azami 40 gün içerisinde karar verilmesi gerekiyor. 10 gün içerisinde de karar çıkabilir 40 gün içerisinde de.

''FİNLANDİYA VE İSVEÇ TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI''

Finlandiya ve İsveç iadeleri biraz daha farklı. Madrid'de mutabakat metni imzalandı izleme komitesi kuruldu. Ekim ayında Finlandiya ve İsveç'ten gelen uzmanlar konuyu ele alacak. Finlandiya da İsveç de ellerindeki dosyadaki deliller iade için yeterli olduğu halde şu anda tek bir kişiyi iade etmediler. Finlandiya'da PKK'dan 3 kişi, FETÖ'den 4 kişi var toplam 7 kişi. Finlandiya ve İsveç Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı.

