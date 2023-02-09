Son dakika: Bakan Çavuşoğlu '24 saat içinde ülkemizde olacak' diyerek duyurdu! "Büyükelçimizden hala haber alamadık"

Son dakika haberi: Türkiye'yi kahreden deprem için 85 milyonun yanı sıra dünya da seferber oldu. Birçok ülkeden yardımlar geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye yardım gönderen ülkelere teşekkür etti.
"24 SAAT İÇİNDE ÜLKEMİZDE OLACAKLAR"
Çavuşoğlu'nun basın toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:
- 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacak. Deprem bölgesinde çalışmalara katılan, malzeme gönderen, çeşitli destekleri veren, taahhütte bulunan herkese teşekkür ediyoruz.
"GENEL OLARAK ÇADIRA İHTİYAÇ VAR"
-
Hatay temsilcimiz, büyükelçimiz Devrim Öztürk ve orada görev yapan bir personelimiz halen enkaz altındalar. Büyükelçimizden hala bir haber alamadık.
-
Genel olarak çadıra ihtiyaç var, buna öncelik veriyoruz.
- Deprem bölgelerinden dün akşamdan sabaha yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi, kendi imkanları ile de gelenler var. Birçok işletmemiz otellerini açtı, açık olanlar kapasite ayırdı. 15 bin 729 kişi kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Sadece Antalya’da 80 bin kişiyi barındıracak kapasiteye ulaşmış durumdayız. Antalya’ya an itibari ile 10 bin depremzedemiz gelmiş durumda.