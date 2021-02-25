Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan’da Macaristanlı mevkidaşı Peter Szijjarto ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Bakan Çavuşoğlu Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe girişimine karşıyız. Darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Askerlerin demokrasi ile işbaşına gelmiş hükümete, darbe yapmayı bırakın, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez" dedi.



