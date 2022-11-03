Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte açıklama yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Esas olan, muhtırada yer alan unsurların uygulanması.

Üçlü memorandumdaki bazı adımlar atıldı ama tamamen uygulandığı söylenemez. Terörle mücadele konusunda somut adımlar görmek istiyoruz. Silah ambargosunun kaldırılması önemli ancak bunun kalıcı olması gerekiyor.

Göreceli olarak bizim Finlandiya'yla çok ciddi bir problemimiz yok. İki ülke arasında ayrım yapılmamasını rica ettiler. Dolayısıyla bizim tarafımızdan iki ülke aynı muameleyi görüyor.

TAHIL SEVKİYATI

20 gün sonra tahıl anlaşmanın uzatılması gerekiyor. Dünyanın buna ihtiyacı var.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Diplomasinin işletilmesi herkesin yararına.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:

TAHIL KORİDORU

Putin, Ukrayna'da başarısızlığa uğruyor. Türkiye'ye Ukrayna'ya tüm desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı, Ukrayna tahılının güvenli şekilde Karadeniz'den çıkması için ve gıda krizinin önlenmesi için vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yaşam hattının devamı için Türkiye'ye müteşekkiriz.

NATO KONUSU

Finlandiya ve İsveç terörle mücadelede ortak olacak. Bence İsveç ve Finlandiya'nın NATO'nun üyesi olarak kabul edilmesinin zamanı gelmiştir. Üyeliklerinin tamamlanması Moskova'ya da net bir mesaj verilmesi açısından önemli olacaktır. İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede Türkiye ile çalışmaya hazır.

