SON DAKİKA | Bakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesi başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

BLINKEN'IN 7 EKİM'DEN BU YANA 4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak. (AA)





