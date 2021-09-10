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  4. Son Dakika! Bakan Gül: Başkentimize yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız

Son Dakika! Bakan Gül: Başkentimize yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız

10.09.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlı olduklarını belirtti. Bakan Gül, adliye binası ile ilgili olarak "İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temelini de atacağız." dedi.

Son Dakika! Bakan Gül: Başkentimize yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, "Başkentimizin adına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temelini de atacağız. Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binası, şu an Sıhhıye’deki binanın 8 katı büyüklüğünde olacak, Ankara'nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Açıklamasında yeni adliye binasıyla farklı yerlere dağılmış olan adliyenin tüm birinlerinin aynı yerde buluşturulacağını belirten Bakan Gül, "Hem vatandaşımıza, hem avukatlarımıza büyük bir zaman ve emek kolaylığı sağlamış olacağız. Bu projenin de şimdiden yargı teşkilatına ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Abdulhamit Gül
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