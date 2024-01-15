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  4. Son dakika | Bakan Güler talimatlarını verdi! Hain saldırılar sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde harekatlar sürüyor: 77 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Bakan Güler talimatlarını verdi! Hain saldırılar sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde harekatlar sürüyor: 77 terörist etkisiz hale getirildi

15.01.2024 14:29 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in başkanlığında telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bakan Güler, 9 şehit verdiğimiz hain saldırının ardından terörle mücadele mesajları verirken Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 78 hedefin imha edildiğini, 77 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Son dakika | Bakan Güler talimatlarını verdi! Hain saldırılar sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde harekatlar sürüyor: 77 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün hain saldırılarının ardından TSK Irak ve Suriye'nin kuzeyinde harekatlar düzenledi. Milli Savunma Bakanlığından bölgedeki son duruma ilişkin açıklama geldi.

BAKAN GÜLER TALİMATLARINI VERDİ

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Toplantıda Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:

78 HEDEF İMHA EDİLDİ, 77 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

“12 Ocak'ta, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde maalesef 9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Saldırılara derhâl karşılık verilmiş, temas esnasında 23 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Müteakiben Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hâle getirilmiştir.

İcra edilen bu harekâtlarla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak terörle mücadelemiz başta PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Elde edilen başarılarda en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere siz kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarıma aittir.”


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