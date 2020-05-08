Son dakika! Bakan Kasapoğlu: 17 bin 506 vatandaşımız karantinada

Bakan Kasapo\u011flu, 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatanda\u015f\u0131n karantinada oldu\u011funu, 51 bin 747 vatanda\u015f\u0131n ise evlerine u\u011furland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Maskesiz dola\u015fanlara ceza! Sosyal medyada tart\u0131\u015fma yartan olaySeyahat k\u0131s\u0131tlamas\u0131 engel olamad\u0131! \u0130l s\u0131n\u0131r\u0131nda teslim ald\u0131Kas\u0131klar\u0131n\u0131zda a\u011fr\u0131 ya\u015f\u0131yorsan\u0131z nedeni bu olabilir!