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  4. Son dakika! Bakan Kasapoğlu: 17 bin 506 vatandaşımız karantinada

Son dakika! Bakan Kasapoğlu: 17 bin 506 vatandaşımız karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 10:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın karantinada olduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Son dakika! Bakan Kasapoğlu: 17 bin 506 vatandaşımız karantinada

Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın karantinada olduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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