Son dakika: Bakan Kirişci yarına işaret etti! 'Rusya'da belli bir aşamaya getireceğiz'

Son dakika haberi: Vahit Kirişci duyurdu! Rusya'dan yangın söndürme uçağı alımında yeni aşamalar kaydediliyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Soçi ziyaretine çevrildi. Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tahran'daki üçlü zirvenin ardından 17 günde 2. kez yüz yüze görüşmesinde konu masaya yatırılacak.

"BELLİ BİR AŞAMAYA GETİRECEĞİZ"

AA Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın söndürme uçağı alımına değinerek "Soçi'de yarın Rusya'dan uçak alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz." açıklamasında bulundu.

