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Son Dakika: Bakan Koca '30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılacak' diyerek duyurdu: Eczanelerden aynı şekilde...

17.12.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Süreli sağlık raporları' ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Raporların 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, belirtilen tarihe kadar raporlu ilaçların eczanelerden temin edilebileceğini de aktardı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bakan Koca '30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılacak' diyerek duyurdu: Eczanelerden aynı şekilde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sürekli sağlık raporları ile alakalı bir son dakika açıklaması geldi. Raporların geçerli sayılmaya devam edeceği tarihi duyuran Bakan Koca, bu tarihe kadar raporlu ilaçların eczanelerden temin edilebileceğini ifade etti. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

"AYNI ŞEKİLDE TEMİN EDİLEBİLECEK"

Bakan Koca paylaşımında "Süreli sağlık raporları 30 Haziran 2023’e kadar geçerli sayılmaya devam edecek. Bilindiği gibi bu uygulama, salgınla mücadele kapsamında başlatılmıştı. Belirtilen tarihe kadar, raporlu ilaçlar eczanelerden aynı şekilde temin edilebilecek." dedi.

KKKKKK

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Fahrettin Koca sağlık raporu

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