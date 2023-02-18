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  4. SON DAKİKA | Bakan Koca'dan 'Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalık' açıklaması

SON DAKİKA | Bakan Koca'dan 'Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalık' açıklaması

18.02.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Deprem bölgesinde son dakika haberleri gelmeye devam ederken Hatay'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'dan, son dönemde sıkça dile getirilen afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili risklere dair de açıklama geldi. Koca, risklerin erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altında olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Bakan Koca'dan 'Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalık' açıklaması

Son dakika haberi: Depremde en çok etkilenen illerden bir tanesi olan Hatay'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalar yaptı. Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında çıkarılan iki yaralının durumunun stabil olduğunu söyleyen Koca, yatan hasta ve taburcu edilen hasta sayısına ilişkin rakamları verirken afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla alakalı risklere ilişkin de önemli ifadeler kullandı. İşte detalylar...

RAKAMLARI AÇIKLADI

Bakan Koca burada yaptığı açıklamada "140 bin personelimiz sahada. Hastanedeki toplam yaralı sayısı 21 bin 859" açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı 13 bin 612'dir.

Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaşmıştır.

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"OLASI BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ RİSKLER..."

Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır. Önceliğimiz bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek."

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