Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizde şu ana kadar Yeni Koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. Dün ulusal laboratuvarda çalışılan örnekte de virüse rastlanmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti olarak önceliğimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı için seferber etmiş durumdayız. Dün başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık belirtisi söz konusu değil.

Tahliye edilen kişiler uzun süredir Çin'de olup izole durumdaydılar. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 14 gün boyunca onların gözetim altında tutulmasına karar verilmiştir. Uçak mürettebatı dahil uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmektedir. Şu ana kadar hepsinin sağlık durumları iyidir. Herhangi bir hastalık bulgusu da yoktur.

